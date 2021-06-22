РИАМО - 22 июн. На территории обслуживания ОГИБДД УМВД России по Одинцовскому городскому округу с 21 по 27 июня проводится профилактическое мероприятие «Автобус». Цель операции – добиться снижения уровня аварийности на пассажирском автотранспорте, сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, в рамках операции планируют усилить контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

Также дорожные инспекторы будут обращать особое внимание на нарушение требований ПДД РФ водителями пассажирского транспорта, выявлять граждан, находящихся в розыске.

Еще одна важная задача профилактического мероприятия «Автобус» - проверка соблюдения нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые устанавливают требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации транспортных средств.