РИАМО - 22 июн. Акция «Собака в службе — верный помощник!» прошла в Одинцовском городском округе. В честь профессионального праздника — Дня кинолога — сотрудники кинологической службы окружного УМВД России встретились с детьми в лагере дневного пребывания «Цветочный город» при местной школе №17, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время увлекательного мероприятия школьников познакомили с этой непростой, но интересной работой.

Полицейские рассказали ребятам о своей профессии, условиях содержания собак, о том, какие породы отбирают для службы в правоохранительных органах. Детям объяснили, что за каждым сотрудником закреплена своя собака, которая обучается в строго определенном направлении.

Кинологам задавали вопросы о правильной тренировке питомцев и поощрении их за верно выполненные команды. Ребята также интересовались, как именно собаки помогают в раскрытии преступлений.

После познавательной беседы полицейские продемонстрировали умение служебных собак решать различные задачи: искать запрещенные вещества, идти по следу, обезвреживать преступника и защищать сотрудников полиции в случаях, когда на них нападают.

В конце мероприятия детям представилась возможность пообщаться и поиграть с собаками. Некоторые ребята выразили желание в будущем стать полицейскими-кинологами. Преподаватели и школьники поблагодарили сотрудников УМВД за встречу и позитивные эмоции.

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