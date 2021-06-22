РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июн. Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн на митинге, посвященном Дню памяти и скорби, почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Котельников.
Чуприн принял участие в памятном мероприятии, посвященном началу Великой Отечественной войны. Также к нему присоединились депутаты совета депутатов, представители различных организаций города. Кроме того, пришли жители, чтобы почтить не вернувшихся с полей советских воинов. Митинг прошел с ограниченным числом участников в связи с соблюдением мер безопасности.
Мероприятие состоялось у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Все пришедшие возложили цветы к постаменту, почтили память минутой молчания, отдав дань уважения погибшим в этой жестокой войне.
Он также добавил, что современное поколение должно помнить подвиг советского народа.
«Пока мы помним о подвиге, отваге, героизме, наши герои живы. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Я хочу пожелать каждому их них крепкого здоровья! Низкий поклон за нашу жизнь и их бессмертный подвиг!» - сказал Чуприн.
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