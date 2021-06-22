РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июн. Первый заместитель главы Котельников Александр Чуприн на митинге, посвященном Дню памяти и скорби, почтил память погибших солдат в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

Чуприн принял участие в памятном мероприятии, посвященном началу Великой Отечественной войны. Также к нему присоединились депутаты совета депутатов, представители различных организаций города. Кроме того, пришли жители, чтобы почтить не вернувшихся с полей советских воинов. Митинг прошел с ограниченным числом участников в связи с соблюдением мер безопасности.

Мероприятие состоялось у мемориала «Журавли» в микрорайоне Белая Дача. Все пришедшие возложили цветы к постаменту, почтили память минутой молчания, отдав дань уважения погибшим в этой жестокой войне.

«22 июня - одна из самых скорбных, страшных и трагических дат не только нашей страны, но и всего человечества. Мы вспоминаем тех, кто остался на полях сражений в кровавой войне. Благодаря подвигу этих героев, мы живем. Они дали нам мирное небо над головой. Ровно 80 лет назад началась самая долгая и жестокая война в истории человечества. Она не обошла стороной и наш город. Порядка 250 жителей Котельников ушли на фронт ради нашего будущего. Спустя десятилетия мы скорбим и отдаем дань безмерного уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто не щадил себя и смотрел жестокому врагу в глаза», - обратился с вступительным словом заместитель главы.

Он также добавил, что современное поколение должно помнить подвиг советского народа.

«Пока мы помним о подвиге, отваге, героизме, наши герои живы. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам. Я хочу пожелать каждому их них крепкого здоровья! Низкий поклон за нашу жизнь и их бессмертный подвиг!» - сказал Чуприн.