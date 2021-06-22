РИАМО - 22 июн. Земляника, которая растет возле железнодорожных насыпей, может нанести вред здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».

«Ягода любит «удобрения», которые встречаются на железнодорожных насыпях. Сборщикам ягод стоит помнить, что именно такие плоды нужно тщательно мыть», — сказал биолог Евгений Абизов.

По его словам, поезда оставляют за собой вдоль ж/д органический мусор, который растения впитывают. Взрощенная таким образом земляника может вызвать отравление.

«Земляника любит открытое и большое пространство: опушки и полянки. На земляничной полянке можно собрать множество плодов сравнительно быстро», — поделился Абизов.

По его словам, лучше выбирать чистые и проверенные места для сбора ягод. Земляника созревает в лесах Подмосковья во второй половине июня. Сейчас идет сезон ее сбора.

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