РИАМО - 22 июн. Земляника, которая растет возле железнодорожных насыпей, может нанести вред здоровью, сообщает «Вечерняя Москва».
По его словам, поезда оставляют за собой вдоль ж/д органический мусор, который растения впитывают. Взрощенная таким образом земляника может вызвать отравление.
«Земляника любит открытое и большое пространство: опушки и полянки. На земляничной полянке можно собрать множество плодов сравнительно быстро», — поделился Абизов.
По его словам, лучше выбирать чистые и проверенные места для сбора ягод. Земляника созревает в лесах Подмосковья во второй половине июня. Сейчас идет сезон ее сбора.
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