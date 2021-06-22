РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июн. Молодежь Котельников в День памяти и скорби почтила минутой молчания память погибших советских солдат в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации Котельников.

В городском округе Котельники в 4 часа утра во вторник представители молодежных организаций провели памятное мероприятие, в ходе которого почтили минутой молчания советских солдат. Также они зажгли свечи и возложили цветы к мемориалу «Книга Памяти», расположенному у храма Казанской иконы Божией Матери. Также к ним присоединились сотрудники администрации города.

Ребята выбрали 4 часа утра не просто так. Они решили отдать дань памяти и уважения к подвигу и героизму всего советского народа именно в это время, когда 22 июня 1941 года в 4 утра немецкие войска без объявления войны напали на Советский Союз. Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война - самая страшная в истории человечества. На фронт в первые дни войны ушли также и жители Котельников, которые защищали нашу страну от жестокого врага.

Также в Котельниках прошли и другие мероприятия, посвящённые этой памятной дате. Напомним, 22 июня - День памяти и скорби. Это самая печальная дата в истории нашей страны и всего мира. В Великой Отечественной войне погибли более 26 миллионов жителей СССР.