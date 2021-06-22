РИАМО - 22 июн. Во время аномальной жары, которая установилась в Москве, ж/д платформы и привокзальные территории поливают водой, чтобы создать свежесть в воздухе, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Раскаленную поверхность на вокзалах в центре столицы поливают водой несколько раз в день, а по ночам поливают и привокзальные территории.

Все здания вокзалов постоянно проветриваются, там проходит регулярная влажная уборка. Системы вентиляции и кондиционирования прошли техобслуживание для повышения комфорта пассажиров в жару.

При недомогании пассажиры могут обратиться в медпункт вокзала.

Для профилактики Covid-19 каждые два часа работники вокзалов протирают все контактные поверхности.

В Москве во вторник, 22 июня, был побит температурный рекорд для этого дня, державшийся с 1917 года.

«Оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары продлен в Москве и Подмосковье до полудня 24 июня. Среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов.

Питьевую воду будут раздавать на московских ж/д вокзалах в течение всей недели из‑за жары>>