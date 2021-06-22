РИАМО - 22 июн. ООО «Городская типография» попало в реестр недобросовестных поставщиков, компания нарушила контракт на изготовление полиграфической продукции в Клину, сообщает пресс-служба Московского областного управления ФАС России.

Ранее в учреждение поступили сведения от администрации округа Клин. Согласно им, администрация заключила с фирмой контракт на изготовление полиграфической продукции, однако компания нарушила условия его исполнения. После этого учреждение в одностороннем порядке расторгло контракт с фирмой. Соблюдение процесса подтверждают документы.

Во время заседании комиссии фирма не представила документы, которые могли свидетельствовать о том, что нарушения условий контракта устранены в срок, установленный законом.

Было принято решение о включении ООО «Городская типография» в реестр недобросовестных поставщиков.