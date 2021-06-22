РИАМО (КОТНЛЬНИКИ) - 22 июн. Учащиеся детского сада «Маргаритка» возложили цветы к Вечному огню в Котельниках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.

В детском саду «Маргаритка» прошли мероприятия, посвященные дню Памяти и скорби. Ребята услышали историю начала Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в той войне, о героических поступках простых людей и детей. Были прочитаны произведения о ВОВ, изготовлены голуби мира.

Также ребята возложили цветы у Вечного огня, организованного в группе, почтили минутой молчания павших солдат.

Целью данного мероприятия является воспитание патриотизма, гордости за свою страну, за соотечественников, воспитание уважительного отношения к старшему поколению, памятникам войны.