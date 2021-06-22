РИАМО - 22 июн. Порядок проведения аукциона по благоустройству дворовых территорий нарушили в Истре, жалобу подало ООО «ЭкоГород», сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Общество пожаловалось на действия комиссии по осуществлению закупок администрации городского округа Истра, муниципального казенного учреждения «Центр закупок».

Речь идет о благоустройстве дворов по адресу: г. о. Истра, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д. 60/1, и г. о. Истра, г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Согласно жалобе, организатор торгов неправомерно отказал обществу в допуске к участию в электронном аукционе.

УФАС России по Подмосковью пришло к выводу о неправомерности действий учреждений и признало жалобу ООО «ЭкоГород» обоснованной.

Администрации городского округа, муниципальному казенному учреждению «Центр закупок» выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.

Суд поддержал решение УФАС Подмосковья об отказе признавать фирму недобросовестной>>