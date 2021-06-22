РИАМО - 22 июн. В домах на улице Колычева в Лобне 23 июня должны включить горячую воду, ранее воду отключили на длительный срок из-за аварии на котельной, сообщили РИАМО в пресс-службе администрации Лобни.

Ранее жители Лобни сообщили в редакцию РИАМО, что в домах на улице Колычева около 1 тыс. квартир отключили от горячей воды. Воды не было более 20 дней – ее отключили в связи с аварией на котельной. В обещанные сроки воду также не дали. Жители обратились в администрацию.

«Управляющая компания «ПИК-Комфорт» смогла погасить часть задолженности перед «Газпромом», — сказали в пресс-службе.

Воду жителям должны включить 23 июня.

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