РИАМО - 22 июн. Внесенные в КоАП Московской области изменения по правилам выгула домашних животных, включая штрафы, вступают в силу 25 июня, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В связи обращениями людей о нападении животных при выгуле или причинении вреда здоровью в Кодекс об административных правонарушениях Московской области внесены поправки», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

По его словам, несоблюдение правил выгула домашних животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 рублей до 5 тыс. рублей.

Поправки приняли в связи с участившимися случаями травматизма после нападения собак, которых выгуливали без поводка и намордника, а также с ростом числа жалоб.

Если не убирать за питомцами экскременты в общественных местах, то можно получить штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей. За выгул собаки без поводка и намордника полагается штраф от 1 до 2 тыс. рублей.

С животными нельзя заходить на территорию образовательных учреждений и детских площадок. За это предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. рублей. Если питомец повредил чужое имущество, то владельца могут оштрафовать на 1,5-2 тыс. рублей.

Если собака напала на чужое домашнее животное и покалечило или убило его, то хозяина оштрафуют на 4-5 тыс. рублей. Если питомец нападет на человека и нанесет ему вред, недостаточный для возбуждения уголовного дела, то хозяина оштрафуют на 5 тыс. рублей.

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