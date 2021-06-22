РИАМО - 22 июн. Неподготовленным людям во время аномальной жары в Москве противопоказана физическая нагрузка, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

22 июня в Москве наблюдается самая высокая температура за 142-летнюю историю метеонаблюдений. К полудню температура воздуха достигла 31,9 градусов. До конца недели столбики термометров в Москве несколько раз поднимутся до 33-36 градусов.

«Здесь наибольшее значение имеют адаптивные силы организма и защита от избыточного солнечного излучения. То есть в самые жаркие часы человек находится в помещении, а в остальное время он носит головной убор, плавает в чистых водоемах. Плюс если натренирован — все хорошо. Если что-то из этого не так, человеку уже сложнее справиться», — сказал Николай Крючков в интервью «Вечерней Москве».

По его словам, если человек не молод, имеет хронические заболевания и не занимается спортом, то жару будет переносить тяжело. При этом иммунная система особого значения не имеет. Таким людям не рекомендуется заниматься физическими нагрузками в жару.

Во время бега, езды на велосипеде и силовых упражнений может случиться тепловой удар, инфаркт, инсульт или острое нарушение мозгового кровообращения. По словам Крючкова, медики готовы к тому что в городе летом меньше ОРВИ и больше обмороков от теплового удара.

Людям, которые переболели Covid-19, врач рекомендует первые 2-3 месяца после болезни сократить физические нагрузки. Коронавирус дает большую нагрузку на сердечную мышцу и часто вызывает миокардит.

«Обычно он легкой степени, вялотекущий. Поражение сердца часто происходит скрытно и никак не фиксируется. Если занимались спортом активно до заболевания, прекращать не надо, но имеет смысл физические нагрузки существенно сократить», — объяснил Крючков.

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