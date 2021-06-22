РИАМО - 22 июн. В Москве завершилось расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения с пострадавшими в отношении пранкера Эдварда Била, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Дорожная авария с участием Била произошла 1 апреля на Садовом кольце в районе Новинского бульвара. Блогер на синей Audi RS6 вылетел на встречку и столкнулся с четырьмя автомобилями. Одна женщина сильно пострадала. Сейчас Бил находится под домашним арестом по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее травмы).

«Водителю автомобиля Audi предъявлено обвинение в окончательной редакции. В настоящее время расследование уголовного дела завершено», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Следователи провели комплекс следственных действий. К материалам дела приобщены результаты автотехнической, дактилоскопической, психиатрической и ряда других экспертиз.

Ранее блогер встретился с пострадавшей Марией Артемовой, которая пришла в себя, и выплатил ей компенсацию. Сумма компенсации не раскрывается, однако, по данным ряда СМИ, она составила порядка 11 млн рублей.

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