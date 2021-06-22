РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 22 июн. Ежедневно волонтеры Котельников проводят информационные рейды на водоемах, которые расположены в городе, сообщается в Instagram-аккаунте КНД и ЗП горокруга Котельники.

Ежедневно на территории городского округа Котельники в местах водоемов волонтерами, ребятами из МГЕР, а также представителями КДН и ЗП проходят профилактические и информационные рейды.

Во вторник рейд проводился на «большом карьере», который граничит с городским округом Дзержинский. За последнюю неделю там утонуло 2 детей, дети были одни.

«Каждый день мы напоминаем! Безопасность детей только в наших руках! Родители, будьте бдительны! Не оставляйте детей одних! Займите детей досугом», - заключается в сообщении.