РИАМО - 22 июн. Российский лидер Владимир Путин рассказал о возросшей напряженности, на фоне которой риски новой гонки вооружений становятся реальными, сообщает Газета.ru.

Путин написал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit.

«Мы упускаем огромные возможности, которые нам дает кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами – пандемией и ее тяжелейшими социально-экономическими последствиями», — отметил Путин.

Он высказался, что сегодня вся система европейской безопасности сильно деградировала. Растет напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Но Россия, как и прежде, выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.

«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — подчеркнул президент РФ.