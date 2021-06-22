РИАМО - 22 июн. Российский лидер Владимир Путин рассказал о возросшей напряженности, на фоне которой риски новой гонки вооружений становятся реальными, сообщает Газета.ru.
Путин написал статью, посвященную 80-летию начала Великой Отечественной войны. Она опубликована в немецкой еженедельной газете Die Zeit.
Он высказался, что сегодня вся система европейской безопасности сильно деградировала. Растет напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений. Но Россия, как и прежде, выступает за восстановление всеобъемлющего партнерства с Европой.
«У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем», — подчеркнул президент РФ.
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