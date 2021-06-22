РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Выпускники-юнармейцы школы №18 имени Подольских курсантов Владимир Лукин и Нина Бабакова в составе делегации Московской области приняли участие в возложении цветов к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, сообщила администрация округа.

Во вторник в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны в 34 городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций округа состоялись патриотические мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. В том числе торжественные линейки, уроки мужества «Памяти павших», «Минуты молчания», смотры строя и песни «Мы – будущее страны», конкурсы чтецов «Мы помним и гордимся!», просмотр презентаций и фильмов о войне «Вставай, страна огромная!», «Война и дети», экскурсии в школьные музеи боевой славы «Маршрутами памяти» и «Их именами названы улицы Подольска», конкурсы рисунков на асфальте «Голубь мира».

В этот день Вахту памяти у городских монументов и памятников, посвященных Великой Отечественной войне, несли воспитанники отрядов ВВПОД «Юнармия». На посту №1 у монумента «Курсанты Подольских военных училищ» стояли юнармейцы школы №18 имени Подольских курсантов, у Вечного огня на площади Славы – юнармейский отряд Быковской школы, у братских могил на кладбище «Красная горка» — юнармейцы школы №11, у памятника Подольским курсантам в микрорайоне Климовск – юнармейцы Гимназии имени Подольских курсантов.