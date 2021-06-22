РИАМО - 22 июн. Российские телеканалы закладывают на прямую линию с российским президентом Владимиром Путиным 3 часа своего эфирного времени, сообщает Газета.ru.

Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» пройдет 30 июня в 12:00 по московскому времени. По опубликованной сетке вещания, у Первого канала, «России 1» и НТВ на прямую линию запланирован эфир с 12:00 до 15:00.

Ранее были оглашены вопросы, которые граждане присылают к прямой линии с президентом.

Путин будет отвечать на вопросы в свободном режиме. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» отменили из-за требований безопасности по Covid-19. Некоторые элементы этого прямого эфира с Путиным включили в большую пресс-конференцию с президентом. Она прошла 17 декабря 2020 года.

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