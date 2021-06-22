РИАМО - 22 июн. Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов напомнил о подвиге советских военных в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Ровно 80 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла жизни миллионов людей.

«В Подмосковье свято хранят воспоминания и реликвии о ратных подвигах наших славных предков, о несгибаемой стойкости и мужестве защитников родной земли. Это – драгоценная часть нашего нравственного и духовного наследия. Их подвиг – это пример патриотизма и любви к Родине для новых поколений», - сказал Игорь Брынцалов.

По его словам, в наши дни особенно важно сохранить для будущих поколений память о войне, о великой роли советского народа в разгроме фашизма, а также о горечи цены победы.

«И сегодня в день памяти и скорби мы склоняем головы перед теми, кто не вернулся с войны. От всего сердца желаю здоровья, любви и заботы близких нашим ветеранам! Низкий поклон вам, герои России!» - сказал Брынцалов.