РИАМО - 22 июн. Следствие предъявило обвинение акционисту Павлу Крисевичу, который устроил стрельбу на Красной площади в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

Павел Крисевич стал фигурантом дела о хулиганстве, его могут лишить свободы на срок до 7 лет.

Ранее Крисевича задержали полицейские. Акционист открыл стрельбу из стартового пистолета на Красной площади. Произошло это 11 июня.

Позже акциониста заключили под стражу на 2 месяца, то есть до 11 августа.

Акционист известен скандальными перформансами. В конце прошлого года Крисевича задержали у здания ФСБ6 где он изобразил распятого Иисуса Христа.