Как получить QR‑код вакцинированного для посещения кафе в Москве

1

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении новых ограничений из-за коронавируса. Согласно документу, посещать заведения общественного питания с 28 июня смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение полугода COVID-19 или есть ли у него действующий отрицательный результат ПЦР-теста.

Проверять наличие такие сертификатов также рекомендовано организаторам мероприятий численностью менее 500 человек. Для более масштабных событий создание «свободных от ковида» зон с проверкой QR-кодов обязательно (без соблюдения этого ограничения их проводить запрещено).

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что вход в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата.

«В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», — объяснила заммэра.

Рестораны в «бесковидном» режиме: в Москве ввели новые ограничения>>