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Как получить QR‑код вакцинированного для посещения кафе в Москве

Как получить цифровой иммунный сертификат для посещения кафе, ресторанов и мероприятий, читайте в материале РИАМО.
© РИАМО,   Пелагия Тихонова
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Новые правила посещения ресторанов и мероприятий

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

22 июня мэр Москвы Сергей  Собянин подписал указ о введении новых ограничений из-за коронавируса. Согласно документу, посещать заведения общественного питания с 28 июня смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение полугода COVID-19 или есть ли у него действующий отрицательный результат ПЦР-теста.

Проверять наличие такие сертификатов также рекомендовано организаторам мероприятий численностью менее 500 человек. Для более масштабных событий создание «свободных от ковида» зон с проверкой QR-кодов обязательно (без соблюдения этого ограничения их проводить запрещено).

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что вход в заведения общепита будет разрешен только при наличии цифрового сертификата.

«В рестораны и на мероприятия можно будет пройти исключительно с QR-кодом. Все заведения должны быть оснащены системой считывания. Никакие бумажные сертификаты, справки о вакцинации, справки о медотводе приниматься не будут», — объяснила заммэра.

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Как москвичам получить сертификат

© сайт мэра Москвы

Жители Москвы смогут получить доступ к цифровому сертификату с 25 июня. Он появится в разделе «Цифровой сертификат» в электронной медицинской карте. Новый раздел будет доступен также на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО».

Сертификат с кодом можно будет предъявить с экрана смартфона, распечатать дома, в регистратуре или инфомате в поликлинике. На портале mos.ru соответствующий документ будет находиться в личном кабинете.

Если личного кабинета на портале mos.ru или доступа к медкарте у человека нет, он может их оформить, подав соответствующие заявления.

Помимо этого, москвичи смогут получить QR-код на портале «Госуслуги», в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус» или в городской поликлинике.

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Как получить сертификат иногородним

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Иногородние граждане, а также те, кто не прописан в Москве, не посещает городские медучреждения, не имеет доступа к порталу mos.ru или сделал прививку от коронавируса в другом городе, могут получить доступ к порталу mos.ru в упрощенном формате и запросить QR-код.

На сайте необходимо будет заполнить специальную форму, ввести свои данные, которые уйдут на проверку. Проверка будет проходить в системе автоматически по федеральным регистрам заболевших, вакцинированных, а также по данным Единого лабораторного сервиса Москвы. После проверки сведений граждане смогут получить свой цифровой сертификат.

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Срок действия цифрового сертификата

© Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Документ с QR-кодом сформируется автоматически.

Сертификат со статусом «Вакцинирован» будет доступен после введения пациенту второй дозы вакцины от коронавируса. Срок его действия — 365 дней. Кроме того, при вакцинации пациентам выдают и бумажный вариант справки с датами обеих процедур, названием и серией вакцины, подписью врача и печатью медицинской организации.

Сертификат со статусом «ПЦР» действителен в течение 72 часов. Он генерируется в электронной медицинской карте граждан с отрицательным результатом теста на ковид. При формировании QR-кода будут учитывать результаты ПЦР только из московских лабораторий, так как они подключены к Единому лабораторному сервису. Список этих лабораторий размещен на сайте столичного департамента здравоохранения.

Статус «Переболел» появится в системе у граждан, переболевших коронавирусом. Такой сертификат будет действителен 180 дней.

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МоскваСертификатыРестораныВакцинаПандемия коронавирусной инфекции COVID-19
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