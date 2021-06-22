РИАМО - 22 июн. В соборе Воскресения Христова в Кубинке, который является Главным храмом Вооруженных сил России, прошла акция «Свеча памяти». Она приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны и посвящена павшим в борьбе с фашизмом, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ.

В рамках акции ровно в 4 утра военнослужащие установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям, также огонь памяти зажгли у монументов со специально привезенной в музей землей с мест самых ожесточенных боев ВОВ.

В мемориальной части музейного комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-мм противотанковому орудию ЗИС-2. Всего таких гильз свыше 15 тыс. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов.

Земля собиралась не только в России, но и по всему миру, где есть хоть один похороненный советский солдат. Каждая гильза подписана с указанием места, откуда он привезена. Более 40 государств передали горсти земли с мест захоронений воинов на своей территории.

Акция «Свеча памяти» прошла также по всей России. Жители разных городов страны почтили память погибших и на рассвете зажгли свечи в память о тех, кто не вернулся с войны.

В ночь на 22 июня в память жертв Великой Отечественной войны в Главном храме ВС РФ прошла панихида.

Церемония перезахоронения солдат Великой Отечественной войны прошла в Можайском округе>>