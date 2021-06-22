РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске после вмешательства общественников начали вывозить мусор с незаконной свалки вблизи деревни Бережки недалеко от Южного обхода Подольска, сообщил член Общественной палаты округа Сергей Чернега.

21 июня МБУ «Подольский комбинат благоустройства» по распоряжению главы Подольска Николая Пестова начал вывозить несанкционированный строительный мусор вблизи деревни Бережки недалеко от Южного обхода Подольска.

22 апреля члены Общественной палаты округа Ренат Мухамеджанов и Чернега совместно с депутатом горсовета Виктором Щукиным по обращению жителей провели совместный общественный мониторинг территории вблизи деревни Бережки в рамках реализации федерального проекта «Чистая страна». На территории обнаружили свалку несанкционированного мусора, в том числе строительного и крупногабаритного, который незаконно выбрасывали в лесу. 23 апреля общественники совместно с членом Совета при губернаторе Московской области по правам человека и развитию гражданского общества Александром Лукиным во время выезда на место сделали видеосъемку. На ней видно, что объем отходов составляет около 4000-5000 кубометров.

Ранее в Подольске собственник сельхозземель недалеко от деревень Покров, Жданово и возле Обводной дороги начал вывозить мусор после вмешательства общественников и полученного предписания.