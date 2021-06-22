РИАМО - 22 июн. Согласно итогам выступления российской сборной по футболу на Евро-2020, национальная команда получит 10,25 млн евро, сообщает Газета.ru.

Гарантированные 9,25 млн евро полагаются команде за участие на чемпионате, а еще 1 млн – за победу над финнами.

Национальная сборная уже завершила выступление на чемпионате. Коллектив Станислава Черчесова проиграл командам Бельгии (0:3) и Дании (1:4). По итогам этапа команда набрала 3 очка и оказалась на последнем месте в группе B.

В Будапеште в 2018 году на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций было объявлено, что суммарный призовой фонд турнира составит 371 млн евро, однако, согласно информации СМИ, в связи с пандемией Covid-19 призовой фонд сократился до 331 млн евро.