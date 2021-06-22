РИАМО - 22 июн. В нынешнем году в столичном медкластере «Сколково» откроется терапевтический корпус «Хадасса», уже получено разрешение на его ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящий момент на территории Международного медицинского кластера в Сколково в стадии строительства находятся 4 объекта: Многофункциональный медицинский центр, Биотехнологическая лаборатория, Апарт-отель для участников ММК и исцеляющие сады. Кроме того, начато проектирование Университетского госпиталя Страсбурга», – сказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что терапевтический корпус «Хадасса» откроет свои двери уже в этом году. По словам Загрутдинова, корпус оснастят самым новым медоборудованием, в том числе МРТ для высокоточного планирования лучевой терапии, системой для лечения мельчайших опухолей без повреждения здоровых тканей, ангиографом для гибридных операций.

Помимо прочего, уже летом планируется сдать I очередь благоустройства, а именно овальную площадь, а также лес с ручьем. 2 сада представляют собой часть общей концепции благоустройства в виде «исцеляющей» среды.

Также в текущем году, согласно планам, начнется реализация Центра паллиативной помощи. Площадь объекта составит 14 тыс. кв. м. Здесь предусматриваются направления, в числе которых паллиативная помощь, гериатрия, сестринский уход, психотерапия, медицинская реабилитация. Каждый год центр сможет принимать 17 тыс. человек. Преимущественное количество пациентов составят люди в возрасте старше 60 лет.