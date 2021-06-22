РИАМО - 22 июн. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной России по футболу нужны новые игроки, потому что существующие необучаемы, сообщает Газета.ru.

Контракт с тренером Станиславом Черчесовым истекает в 2022 году, и вопрос по самому тренеру закрыт. По словам Колоскова, Черчесову нужно объяснить, что с таким составом у сборной нет будущего.

«Команда в течение трех лет не показала ни одной игры, которая бы запомнилась. Да, были результаты с Кипром, с Мальтой, но в остальных матчах — это посредственная, безыдейная игра. Изменить ее могут только новые люди, новые футболисты», — сказал Колосков.

По его словам, убедить Черчесова сменить состав должны в том числе члены объединения тренеров и бывшие наставники сборной.

«Они должны встретиться с руководством РФС, с Черчесовым и убедить в том, что нужны новые люди, потому что этих уже не научишь ни тактике, ни мастерству спортивному. Если он скажет, что нет, то тогда уже можно ставить вопрос о замене тренера», — подчеркнул Колосков.

Под руководством Станислава Черчесова сборная России по футболу заняла 4 место на групповом этапе чемпионата Европы-2020 и не прошла в плей-офф.