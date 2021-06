РИАМО - 22 июн. Мировой опыт показывает, что вакцинация от короновируса людей с онкологией эффективна и безопасна, сказала заместитель главного внештатного специалиста-онколога департамента здравоохранения Москвы Ирина Андреяшкина.

Международными онкологическими сообществами (American Society of Clinical Oncology, European Society for Medical Oncology, The National Comprehensive Cancer Network) сформулированы рекомендации по вакцинации против Covid-19 для онкологических больных. Подчеркивается, что риск осложнений от короновируса после прививки значительно снижается.

«Наш опыт вакцинирования онкологических пациентов в Москве показывает безопасность и высокую результативность в виде формирования адекватного специфического иммунного ответа», — сказала Андреяшкина.

За минувшие сутки в Москве выявили 6555 случаев Covid-19, вылечились 3458 человек, скончались 86 граждан. Всего с начала пандемии в столице выявили 1 300 709 случаев заболевания.

- Вакцинированные в Подмосковье смогут посещать столичные кафе с помощью QR‑кода. Получить его можно на сайте госуслуг.

- Людям с противопоказанием к прививке понадобится тест ПЦР для посещения кафе в Москве. Тест надо будет сдавать в лабораториях Москвы, присоединенных к ЕМИАС.

- Иностранцам для входа в ресторан в Москве нужно будет предъявить ПЦР‑тест. Пройти ПЦР-тестирование нужно в одной из лабораторий Москвы, которая отправляет сведения в ЕМИАС.

- Врач заявила, что аллергики могут без опасений прививаться от Covid‑19. Противопоказаниями являются лишь острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний.

- Ракова: В Москве идет взрывной рост заболеваемости Covid‑19:

«В последние недели мы видим взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Количество вновь выявленных случаев за это время увеличилось практически на 100%. В первую очередь это связано с тем, что пришел новый штамм вируса – индийский», – сказала Ракова.

- Москвичам разъяснили, как получить QR‑код вакцинированного или переболевшего. С 28 июня все московские кафе и рестораны станут Covid‑free, их посещение будет возможно по цифровому сертификату.

- В Москве продлили ограничения на посещение игровых комнат и зоопарков. Кроме того, продлевается запрет на проведение мероприятий в барах, караоке, ночных клубах, на дискотеках с 23:00 до 06:00.

- Москвичам рассказали, когда необходимо ревакцинироваться от Covid‑19. Лишь высокий уровень антител в организме помогает справиться с коронавирусом.

- Москвичам назвали ряд заболеваний, с которыми нужно привиться от Covid‑19. К их числу относятся диабет, болезни сосудов и эндокринные заболевания.

- Около 100 тыс человек с Covid‑19 в Москве находятся под меднаблюдением. За минувшие сутки в городе выявили 6 555 случаев коронавируса.

- Первый компонент вакцины от Covid‑19 в Москве получили более 2 млн человек. Количество записей на вакцинацию возросло в 4–5 раз.

- Столичные рестораны создадут систему проверки QR‑кодов по Covid‑19. Предприятия общественного питания, не выполняющие эти требования, смогут работать только на вынос или доставку.

- Московские власти рассказали о ходе разработки вакцины от Covid‑19 для подростков. Создание вакцины подходит к концу.

- В Москве запретили проведение мероприятий с присутствием более 500 человек. Это касается как мероприятий на открытом воздухе, так и в помещениях.

- Кафе в Москве с 28 июня смогут посещать только привитые от Covid‑19 и переболевшие. Также посещать рестораны смогут люди с отрицательным ПЦР‑тестом.

- В «Артеке» среди заболевших Covid‑19 нет детей из Подмосковья. Коронавирус выявили у 12 детей.

- 1 млн доз вакцины «Ковивак» произведут до конца июня. Прививки этим препаратом возобновятся в Москве.

- Песков прокомментировал заявления о дискриминации тех, кто не привился от Covid‑19:

«Реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без иммунитета и без прививки не смогут работать на всех участках. Это невозможно. Это будет представлять угрозу для окружающих», — сказал представитель Кремля журналистам.

- Временный госпиталь для лечения пациентов с Covid‑19 заработал в парке «Патриот». В Московской области продолжается работа по разворачиванию дополнительных коек для пациентов с Covid‑19.

- Фудкорты Москвы могут работать только на доставку. Работа детских спортивных секций в фитнес-центрах и детских организаций допобразования преостанавливаться не будет.

- В Москве приостановили вакцинацию препаратом «КовиВак». В столице ожидают поставки Минздравом РФ следующей партии вакцины.

- Совет предпринимателей Москвы обратился в Роспотребнадзор за разъяснениями по прививкам. Бизнесмены желают знать, когда нужно будет проводить ревакцинацию персонала, а также порядок отстранения работников без прививок.

- Москва получила премию за исследование вакцины «Спутник V». Награждение приурочили ко Дню медицинского работника, который отмечали в этом году 20 июня.

- Еще 1079 человек вылечились от Covid‑19 в Подмосковье. Всего в Московской области выявлено 294 224 случая заболевания инфекцией.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Еще 3458 человек выздоровели после коронавируса в Москве. Общее число вылеченных в городе достигло 1 123 295.

- За сутки в России зарегистрировали 16 715 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 871 больных. В Москве - 6 555.

- Банкетный комплекс на Таганке в Москве могут закрыть из‑за нарушений антиковидных мер. Специалисты в ночь на 20 июня провели рейд для выявления заведений, работающих после 23:00.

- Россияне начали отказываться от отечественных курортов в пользу Турции. Авиасообщение было возобновлено во вторник.

- Гинцбург рассказал, какой препарат подойдет для ревакцинации от Covid‑19. В Минздраве РФ разработали рекомендации для ревакцинации от коронавируса в стране.

- Гинцбург рассказал об опасности индийского штамма коронавируса. При этом ученый подчеркнул, что при вакцинации препаратом «Спутник V» у человека создается высокий запас антител.