РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 июн. Руководство историко-краеведческого музея поддержало инициативу лидера движения общественной поддержки «Балашиха-стремительно растущий город», депутата Мособлдумы Вячеслава Фомичева о создании онлайн-проекта «Герои Победы» и поможет в создании виртуальных фондов музея, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Герои Победы» - это онлайн проект, направленный на сбор информации о вкладе жителей Московской области в Победу в Великой Отечественной войне. В форме интервью оставшихся в живых ветеранов боевых действий, участников трудового фронта, «детей войны» и очевидцев тех времен в виртуальном музее будет собрана информация о боевых действиях, подвигах бойцов, а также фотодокументы и фото-экспонаты времен войны.

«Надо сделать все возможное, чтобы память о ветеранах была вечной. Мы запишем их воспоминания и заархивируем. «Герои Победы» - это нужный проект, потому что современное поколение молодежи: юнармейцы, кадеты и волонтеры еще могут вживую пообщаться с участниками Великой Отечественной войны. У нас уже есть часть звуковых- и видеозаписей. Создадим специальный сайт, на котором будут размещены истории о ветеранах, фронтовиках, тружениках тыла, блокадниках, об их подвигах», — сказал Фомичев.

Руководство историко-краеведческого музея Балашихи, где побывал во вторник Фомичев, в День памяти и скорби поддержало его инициативу и выразило готовность в создании виртуальных фондов музея. Обработкой информации при пополнении коллекций музея займутся волонтеры. Помощь при сборе экспонатов окажет и ветеранская организация Балашихи. В конце июня намечены первые встречи с участниками военных событий 1940-х годов.

По словам председателя ветеранской организации Балашихи Юрия Богомаза, в городском округе осталось чуть более 100 участников войны, а из тех, кто был на передовой — в живых остались единицы.

«Надо успеть сделать эти записи. Это будет наш вклад в сохранение исторической правды. Память должна быть жива, чтобы связь между поколениями не прерывалась», — подчеркнул Богомаз.

Виртуальный музей «Герои Победы» планируется запустить до конца сентября.