РИАМО - 22 июн. С 26 июня по 4 июля в рамках Московского урбанистического форума пройдет Международная выставка функциональных решений для городского благоустройства «Город: детали». В этом году она впервые пройдет в формате онлайн на официальном сайте. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Всех желающих приглашают к участию в лекциях и мастер-классах. Также можно будет проголосовать за те объекты, которые жители хотят увидеть в своем районе, и выиграть подарки.

Благодаря технологиям геймификации, посетители смогут выбрать персонажа, отправиться на прогулку по виртуальному парку и осмотреть экспонаты: порядка 500 современных, необычных дизайн-решений от 60 компаний со всего мира.

Всего предусмотрено 7 тематических площадок: «Дети» (на этой площадке можно рассмотреть всевозможные игровые комплексы, в том числе – инклюзивные), «Спорт» (воркаут-площадки, площадки для занятий уличными видами спорта и тренажеры), «Зоны отдыха» (умные беседки и скамьи, дизайнерская уличная мебель, качели, гамаки), «Животные» (оборудование для дрессировки и выгула собак), «Арт-объекты» (эстетичные и функциональные решения), «Свет» (фонари, световые арт-объекты), а также «Уличное оборудование» (объекты систем умного города, информационные стенды, указатели и урны).

Помимо экспозиции, гостей ждет и насыщенная деловая программа: лекции экспертов по архитектуре и урбанистике, мастер-классы от знаменитых блогеров, спортсменов, психологов, кинологов. Участие во всех событиях бесплатное, а самые активные посетители получат подарки.

Подробности о выставке можно узнать на сайте.

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