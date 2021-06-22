РИАМО - 22 июн. В столице до конца года планируется установить 3 тыс. новых велосипедных парковок, работой займется городской Дептранс и операторы, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Велосипедные парковки появятся в местах, где на них имеется наибольший спрос. Свыше 300 таких парковок уже установили операторы Whoosh и Urent.

Ранее столичный Дептранс организовал медленные зоны для электросамокатов, где нельзя разгоняться больше 15 км/ч. Они появились в 50 наиболее популярных местах столицы.

Согласно ведомству, в столице продолжат развивать подобные зоны. Также в расчет будут браться предложения самих горожан и анализ опасных участков вместе с операторами проката самокатов.

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