РИАМО - 22 июн. На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении МЖД вечером во вторник затруднено движение электропоездов в сторону Москвы, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Сбой произошел из-за остановки поезда по техническим причинам между станциями Бескудниково и Савеловская.

«К нему уже прибыл вспомогательный состав. Совместно с МЖД принимаем все меры для восстановления графика», - сказали в пресс-службе.