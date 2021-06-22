Из-за сложной эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Москве вводят дополнительные ограничения. С 22 июня в городе запрещается проведение массовых мероприятий, количество посетителей которых превышает 500 человек. С 28 июня горожане смогут попасть в рестораны и фуд-корты только по QR-коду. Подробнее о новых мерах борьбы с вирусом — в материале РИАМО.

«Вакцинация — дело небыстрое»

Ситуация с коронавирусом в стране остается напряженной. Согласно данным оперштаба, 22 июня в России число случаев инфицирования увеличилось на 16 715. Тем временем в столице еще 6 555 человек заразились COVID-19.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в больницах находится более 14 тысяч тяжело больных людей. Однако решение об обязательной вакцинации отдельных категорий граждан начинает приносить первые результаты. В настоящее время уже более двух миллионов москвичей получили хотя бы первый компонент вакцины от коронаивруса.

«Количество записей на вакцинацию возросло в 4-5 раз. Прививочные пункты в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» и торговых центрах работают на полную мощность. Но понятно, что массовая вакцинация — дело небыстрое. Чтобы она начала давать результат, потребуется еще два-три месяца», — написал он в своем блоге.

Мэр отметил, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, необходимо сохранить нормальное функционирование общепита, торговли, сферы услуг и других отраслей экономики, а также найти решения, которые позволят защитить людей.

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QR-код для похода в ресторан

Сергей Собянин уверен, что, соблюдая все необходимые меры предосторожности, горожане должны иметь возможность жить обычной жизнью. В связи с этим мэр подписал указ, согласно которому с 28 июня посещать заведения общественного питания смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания. Речь идет о тех, кто прошел вакцинацию от коронавируса или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев.

Кроме того, попасть в ресторан смогут граждане, у которых есть отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. Пройти ПЦР-тестирование нужно будет в одной из московских лабораторий, которая, в свою очередь, передаст сведения в систему ЕМИАС.

Те же ограничения касаются и фуд-кортов. Горожане, не имеющие указанной защиты от коронавируса, не смогут их посетить.

Заведения, которые не выполнят эти требования, будут работать только на вынос и доставку.

Подтвердить наличие защиты от коронавируса нужно будет специальным QR-кодом. Его можно будет получить несколькими способами, а именно с помощью электронной медицинской карты, портала mos.ru, ресурса «ЕМИАС.ИНФО», портала Госуслуг или приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус», а также в регистратуре городской поликлиники. Бумажные справки и сертификаты в ресторанах принимать не будут.

Для решения возникших у граждан вопросов создана специальная группа разбора. Обратиться в нее можно будет через личный кабинет на портале mos.ru.

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Ограничения на проведение массовых мероприятий

С 22 июня также вводится запрет на проведение концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятий, численность посетителей которых превышает 500 человек. Речь идет как о мероприятиях на открытом воздухе, так и в помещениях.

Фан-зоны и танцполы останутся закрытыми для посетителей вне зависимости от количества участников мероприятия. Однако эти ограничения могут снять, если организаторы будут пускать на мероприятия только граждан с QR-кодами.

В Кремле уже поддержали вводимые в столице меры против коронаивруса, пишет ТАСС. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они продиктованы сложной ситуацией.