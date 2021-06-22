РИАМО - 22 июн. В 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы в Одинцовском округе благоустроят 10 общественных территорий. Большая часть из них расположена в Звенигороде. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

«Большая часть работ по обустройству общественных территорий приходится на Звенигород. Здесь в этом году мы завершим первый этап благоустройства центральной исторической части города в рамках масштабного проекта «Звенигород – Гостиный город». Обновим городской парк, благоустроим сквер преподобного Саввы и сквер у ресторана McDonald’s, реконструируем улицы Московская, Василия Фабричнова, Чехова, Почтовая», – рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Помимо этого, в рамках реализации программы появится входной павильон парка Захарово. В парке Малевича благоустроят общественную территорию, а рядом с велодорожкой Виражи появится зона активного отдыха. Также на этот год запланированы работы в Немчиновском парке: демонтаж существующих дорожек, устройство покрытий из декинга на сваях, благоустройство и озеленение территории, монтаж наружного электрооборудования, освещения и системы видеонаблюдения.

11 городов Подмосковья требуют дополнительных работ по благоустройству>>