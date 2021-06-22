РИАМО - 22 июн. На футбольном стадионе «Москвич» на юго-востоке столицы рабочие сейчас ставят трибуны, весь спортивный комплекс введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«В настоящее время проявляется будущий облик стадиона «Москвич». Сейчас уже выполнены монолитные работы и завершаются работы по устройству металлических конструкций навеса трибун, производится монтаж фасадов с установкой витражей и окон», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на прилегающей территории ведутся работы по подготовке основания будущего футбольного поля, легкоатлетического ядра с беговыми дорожками и тренировочного сектора.

Стадион рассчитан на одновременное пребывание на трибуне 4 190 зрителей, включая 50 зрителей категории VIP, не менее 40 маломобильных зрителей. На нем планируют проводить соревнования и мероприятия городского уровня по футболу и легкой атлетике.

В подземном уровне здания под трибунами в стрелковой галерее будут проходить занятия по стрельбе. На самом стадионе будут созданы все удобства для легкой атлетики.