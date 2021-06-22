РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Хоккейный клуб «Витязь» из городского округа Подольск заключил контракт с новым защитником Дамиром Мусиным, сообщается на сайте команды.

Оборона «Витязя» усилилась защитником Мусиным, выступавшим в минувшем сезоне за московский «Спартак». Срок контракта рассчитан на один год.

Мусин родился 5 октября 1994 года. Воспитанник казанской школы «Ак Барс». В ХК «Барс» (Казань, МХЛ/ВХЛ) играл с 2010 по 2017 год; в «Ирбисе» (Казань, МХЛ-Б) – с 2012 по 2014 год; в «Ак Барсе» (Казань) – с 2014 по 2018 год; в ХК «Сочи» и «Нефтехимике» – с 2018 по 2019 год; в «Ак Барсе» и «Спартаке» – с 2019 по 2020 год.

В минувшем сезоне за московский «Спартак» Дамир Мусин провел 28 матчей, на его счету 4 результативные передачи, показатель полезности +3.

В 2018 году Мусин стал обладателем Кубка Гагарина в составе казанского «Ак Барса».