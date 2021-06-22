РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. Во дворе дома на улице Мичурина в микрорайоне Климовск Подольска начали монтировать детскую игровую площадку, сообщило теруправление администрации округа.

Подрядная организация ООО «Вивана» 21 июня приступила к монтажу элементов новой детской игровой площадки во дворе дома №2 на улице Мичурина.

Ее площадь составит 180 кв. м, на ней расположатся игровой городок, качели-балансир, качели «гнездо», совмещенные с обычными качелями, элементы для силовых упражнений, парковые диваны и урны. Также обустроят песочный дворик, площадь которого составит чуть более 50 кв. м.

Работы по установке малых архитектурных форм завершат до конца текущей недели, после чего начнутся работы по устройству травмобезопасного бесшовного покрытия.

Детской игровой площадки во дворе дома не было со дня ввода его в эксплуатацию.