РИАМО - 22 июн. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с выпускниками подмосковных школ и кадетами возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в День памяти и скорби, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

После церемонии память павших воинов почтили минутой молчания.

В Московской области, как и во всей России, 22 июня – особая дата. Эта трагическая страница истории коснулась каждой семьи. Вчерашние школьники, мечтавшие об учебе в университете, не задумываясь, отправлялись на призывные пункты. Женщины днем и ночью трудились на заводах, обеспечивая советские войска всем необходимым. Великая Победа навсегда останется примером героизма и самоотверженной любви к Родине.

Именно в Подмосковье не раз решалась судьба всей страны и исход Великой Отечественной войны. Здесь был последний рубеж на пути к столице, и в декабре 1941 года оборона перешла в наступление.

Память о сражениях хранит практически каждый округ. В Московской области насчитывается 4 города воинской славы – Дмитров, Волоколамск, Наро-Фоминск и Можайск. Еще 28 городов и деревень получили статус населенного пункта воинской доблести.

Во вторник исполнилось 80 лет со дня нападения фашистской Германии на Советский Союз. С 1996 года 22 июня является памятной датой – Днем памяти и скорби.