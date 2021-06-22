РИАМО - 22 июн. Мэр столицы Сергей Собянин принял решение о продолжении программы оплачиваемых стажировок для подростков «Лето в новом формате», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Постановление по данному вопросу уже подписано. Вовлечение молодых людей в трудовую жизнь является одним из приоритетов социальной политики правительства города.

Получая начальный профессиональный опыт и зарабатывая свои первые деньги, подростки становятся более мотивированными к труду, заинтересованными в получении образования и освоении специальности.

Стажировки помогут определиться с выбором профессии. Это особенно важно для детей из малообеспеченных семей и семей в трудных жизненных ситуациях, у которых меньше возможностей познакомиться с миром взрослых профессий и попробовать себя в разных сферах.

Программу реализуют в городе с 2019 года. Приоритетное право на участие в программе имеют подопечные городских семейных центров.