РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. В ночь на вторник в Люберцах провели международную акцию «Свеча памяти», посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ее участники выложили из свечей фразу «80 лет – помним», сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В акции приняли участие сотрудники администрации муниципалитета, члены Российского Союза молодежи и Молодежного парламента Люберец, студенты РТА и активисты МГЕР. Провел мероприятие депутат местного совета, член фракции «Единая Россия» Александр Мурашкин. Мероприятие было организовано в рамках партийного проекта «Единая Россия» «Живая история».

«Это ежегодное мероприятие, в его рамках молодежные организации округа зажигают свечи. В этом году мы выложили фразу «80 лет – помним», используя для этого около 1.5 тысяч свечей. Также мы почтили память погибших минутой молчания и возложением цветом к мемориалу «Вечный огонь», - сказал Мурашкин.

22 июня - День памяти и скорби, в 2021 года – это 80-я годовщина начала Великой Отечественной войны. Летом 1941 года началась самая кровопролитная война в истории нашей страны, явившаяся основной частью Второй мировой войны 1939-1945 годов.