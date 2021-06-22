РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 22 июн. «Фонд кино» одобрил заявку на оснащение современным цифровым кинотеатральным оборудованием зала Красковского культурного центра городского округа Люберцы, сообщили в комитете по культуре администрации муниципалитета.

С 11 марта по 30 апреля «Фонд кино» принимал заявки на поддержку организаций, осуществляющих показ фильмов, в целях создания условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах страны с численностью жителей до 500 тыс. человек.

По результатам процедуры отбора к оказанию поддержки в рамках национального проекта «Культура» с целью оснащения современным цифровым кинотеатральным оборудованием утверждены 122 кинозала из 53 субъектов РФ. В список вошел и Красковский культурный центр.

Современные кинозалы будут оборудованы в населенных пунктах и муниципальных районах, где в настоящее время отсутствуют действующие кинотеатры.