В подмосковном детском лагере произошло убийство 20-летней вожатой – ее трижды ударили ножом. По подозрению в этом арестована ее 23-летняя коллега, с которой девушка жила в одной комнате. По данным следствия, студентки-практикантки пили алкоголь, когда между ними возник конфликт. Причиной мог стать спор о том, кто из них лучшая вожатая. Подробности происшествия – в материале РИАМО.

Убийство вожатой

Во вторник, 22 июня, в одном из помещений детского оздоровительном лагеря «Лесной лорд» в подмосковном Пушкине обнаружили тело 20-летней вожатой с тремя ножевыми ранениями в области груди. Как сообщили в СК РФ по Московской области, по подозрению в убийстве девушки арестовали ее 23-летнюю коллегу.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, осматривают место происшествия. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения.

Убийство «колбасного короля» в Подмосковье: выстрел из арбалета и преступники в масках>>

«Начала нервничать и взяла нож»

Вожатые Александра и Алла в лагере проходили студенческую практику и жили в одной комнате. Скорее всего, до работы в лагере девушки не были знакомы друг с другом. Ночью девушки выпивали спиртное, в это время между ними произошел конфликт. Как пишет ТАСС со слов источника в правоохранительных органах, они спорили о том, кто из них лучшая вожатая.

На видео, опубликованном Следственным комитетом, задержанная сама рассказывает о причинах конфликта.

«Один из детей не хотел идти на дискотеку, и мы отвели его. Потом мы начали разговаривать, и она сказала, что со мной вообще никто общаться не хочет. Я начала нервничать и взяла нож», – объясняет она.

В итоге вожатая несколько раз ударила ножом свою коллегу. Как пишет РИА Новости, та успела выбежать в коридор, где и скончалась. Сама подозреваемая получила незначительные раны на руке, когда пыталась вырвать нож у соперницы.

Убийство в детском саду: что известно о нападении на воспитательницу в Подмосковье>>

Призналась в убийстве и сама вызвала скорую

Как рассказала подруга подозреваемой «Комсомольской правде», девушка училась на пятом курсе физико-математического факультета Московского государственного областного университета. По ее словам, вожатая была очень одаренной и у нее никогда не было проблем с алкоголем.

По данным источника издания, студентка призналась, что не хотела совершать преступление и не помнит сам момент убийства. Более того, она сама вызвала скорую помощь.

Прощальная записка, побег и депрессия: подробности убийства матерью младенца в Коломне>>

Доводили до слез в лагере

Как сообщает РЕН ТВ, подозреваемая также успела поговорить и со своей мамой – после содеянного она позвонила ей и призналась в преступлении.

Мать девушки рассказала телеканалу, что на практике в лагере студентке было некомфортно, ее время от времени доводили до слез. Отношения с коллективом у нее не складывались, а дети не слушались. Также, по словам матери подозреваемой, девушка жаловалась, что в лагерь привозят водку.

Убийство на глазах у ребенка: подробности трагедии в Наро‑Фоминском округе>>