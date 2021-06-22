РИАМО - 22 июн. В столице в связи с жаркой погодой горожанам в метро начали раздавать воду, ее могут получить пассажиры и на МЦК, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Воду можно получить на станциях столичного метро «Выхино», «Багратионовская», «Измайловская», «Бульвар Адмирала Ушакова», «Бунинская Аллея», «Ул. Скобелевская», «Кунцевская АПЛ», «Кутузовская», «Пионерская», «Студенческая», «Фили», «Филевский парк», «Сокол» и «Ясенево».

Помимо метро, воду также раздают на станциях МЦК «Стрешнево», «Панфиловская», «Лихоборы», «Окружная», «Владыкино», «Бульвар Рокоссовского», «Андроновка» и «Нижегородская».

Согласно прогнозам синоптиков, до 25 июня в столице ожидается сильная жара. Столбики термометров могут подняться до 35-36 градусов тепла.

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