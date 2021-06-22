РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 22 июн. Жителя Москвы задержали в Щелкове за кражу видеорегистратора и автомагнитолы из припаркованной машины, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В отдел полиции поселка Загорянский поступило заявление от 46-летнего местного жителя о краже видеорегистратора и автомагнитолы из машины, припаркованной около дома в деревне Супонево, сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан 21-летний житель Москвы. Злоумышленник проник в салон автомобиля через открытую дверь и совершил кражу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража».