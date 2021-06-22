РИАМО - 22 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки первого участка новой Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена от станции «Шелепиха» до станции «Липовая Роща», сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Протяженность участка составит 12,65 км. На нем планируют построить 6 новых станций.

Станция «Звенигородская» появится в районе Хорошево-Мневники возле пересечения улицы Шеногина, Шелепихинского шоссе и 1-го Силикатного проезда.

Метро «Карамышевская» откроется вдоль улицы Демьяна Бедного на пересечении с проспектом Маршала Жукова и станет пересадочной на станцию «Народное Ополчение» Большой кольцевой линии.

«Бульвар Карбышева» построят параллельно улице Маршала Тухачевского напротив бульвара Генерала Карбышева.

Станция «Живописная» появится на улице Паршина рядом с территорией учебного спортивно-оздоровительного комплекса «Октябрь».

На Строгинском бульваре построят станцию «Строгино», она станет пересадочной на одноименную станцию Арбатско-Покровской линии.

Метро «Липовая Роща» откроют уже на территории Московской области вдоль МКАД, между Новорижским шоссе и территорией жилой и общественной застройки «Спутник».

Первый участок новой линии метро улучшит транспортное обслуживание более 530 тыс. жителей районов Митино, Строгино и Хорошево-Мневники, включая кварталы реновации и территории комплексной застройки.

Также новые станции должны снизить нагрузку на центральный участок Арбатско-Покровской линии, сократить интенсивность движения машин. Такие результаты улучшат экологическую и дорожную ситуацию в указанных районах города.​

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