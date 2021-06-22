РИАМО - 22 июн. Власти Москвы утвердили проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Солнечная и Новопеределкино Киевского направления МЖД и будущего МЦД-4, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Соответствующее постановление подписал мэр Сергей Собянин.

Станции находятся в районе Солнцево на западе Москвы. Станция Новопеределкино была построена в 2013 г на тупиковом ответвлении длиной 2,5 км. Комплексную реконструкцию станции Солнечная завершили в 2017 г.

Проект предусматривает строительство 2 пешеходных переходов через ж/д. Недалеко от станции Солнечная станет можно перейти из Мещерского парка к Терешковскому пруду. А в районе станции Новопеределкино переход свяжет Родниковую улицу с новыми жилыми комплексами по другую сторону от линии железной дороги.

В рамках реконструкции прилегающей улично-дорожной сети построят участок проектируемого проезда № 5501 длиной 800 м.

Рядом со станцией Солнечная сделают парковки и прокат велосипедов. От станций до остановок общественного транспорта проход будет под навесами от дождя. Также рядом со станциями переустроят инженерные сети, построят 1,7 км дождевой канализации, поставят освещение на протяжении 0,9 км и др.

Благоустройство территории, прилегающей к станциям Солнечная и Новопеределкино, является частью проекта запуска линии МЦД-4 «Киевско-Горьковский».