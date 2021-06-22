РИАМО - 22 июн. К зависимым от алкоголя и психоактивных веществ относят порядка 15% пожилых посетителей больниц в России, сказал член совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детства Дмитрий Валюков.

«Этой проблеме уделяется очень мало внимания. Это связывают с потерей социального статуса. Для таких граждан злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами утяжеляет ход хронических заболеваний и приводит к их преждевременной смерти», — сказал Валюков.

Он добавил, что заболевания наркологического профиля — это сложное медико-социальное явление, которое сегодня затрагивает все общество.