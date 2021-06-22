РИАМО - 22 июн. Около 64% россиян сталкиваются с аллергией ежегодно, в 20% случаях — на цветение, сообщает Газета.ru.

Опрос, участниками которого стали 498 059 пользователей, проводился на портале «Рамблер» с 17 по 21 июня. Преимущественное количество пользователей-участников составили женщины – 60%, остальные 40% - мужчины.

Согласно исследованию, 20% респондентов имеют жалобы на иные виды аллергии, еще 24% – страдают от характерных симптомов, но не знают об их причинах. Не страдают аллергическими реакциями 36% опрошенных.

28% россиян-аллергиков считают июнь самым тяжелым месяцем в году, еще 10% сказали, что это август. Наиболее благоприятными месяцами для дыхания стали апрель – 9%, сентябрь – 8%, июль – 7% и март – 5%.

По мнению тех, кто поучаствовал в опросе, к наиболее распространенным симптомам аллергии относятся насморк, чихание и зуд в носу. Такие симптомы отметили у себя 52% респондентов. У 25% респондентов слезятся, а также чешутся глаза, еще 13% ощущают дискомфорт в горле, 7% фиксируют нарушения сна, а 3% – чувствуют слабость.