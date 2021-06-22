РИАМО – 22 июн. Московский коксогазовый завод (АО «Москокс», входит в Группу «Мечел») считает важным дать разъяснения по поводу заявлений представителей надзорных органов о возможном закрытии предприятия в связи с обращением жителей близлежащих домов.

Московский коксогазовый завод работает в рамках правового поля, с соблюдением всех экологических и санитарных норм. Предприятие имеет разрешение на предельно допустимые выбросы, выданное Росприроднадзором в 2019 году. Для его получения была проведена большая проектно-исследовательская работа. Сегодня все выбросы по маркерным для завода веществам строго нормированы. По инициативе органов власти и надзорных ведомств в санитарно-защитной зоне и в ближайших жилых кварталах регулярно проводится отбор проб атмосферного воздуха. Превышений санитарных нормативов по веществам, характерным для завода «Москокс», не выявлялось. При этом определённые фоновые запахи непосредственно рядом с заводом могут ощущаться, но наличие запаха не означает присутствие опасных выбросов, – это подтвердило исследование Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

В последнее время ведется активная застройка Ленинского городского округа, жилые кварталы начинают подступать к стенам предприятия все ближе. О недопустимости строительства домов в такой близости от завода «Москокс» уведомлял органы власти.

пресс-служба АО «Москокс»

В производстве завод использует наилучшие доступные технологии, которые применяются во всем мире. Несмотря на это, «Москокс» ежегодно реализует экологические мероприятия для сокращения влияния на окружающую среду. За последнее время на заводе заменили оборудование в бензольном отделении цеха улавливания на современное французского производства, что позволило существенно сократить выбросы в атмосферу бензольных углеводородов.

Установили три дополнительные вентиляторные градирни цикла аммиачной установки – это обеспечило углубленную очистку коксового газа. Построили новый аэротенок очистки сточных вод. Внедрили технологию орошения угольных штабелей для подавления пыли на открытом складе угля. Это лишь самые крупные из экологических проектов. За последние 5 лет выбросы ряда маркерных для завода веществ, таких, как аммиак, оксид углерода, углеводородов, взвешенных веществ и пыли, уменьшились в разы. Объем вложений завода в экологическую программу с 2018 до 2024 гг. превышает 1 миллиард рублей.

«Москокс» всегда открыт для диалога и общения с жителями, представителями власти и общественности. Уже несколько лет завод организует встречи рабочей группы по экологии. В них участвуют жители, представители общественности, органов местной власти и надзорных ведомств. Участникам показывают производственные процессы завода, новые агрегаты, отвечают на любые вопросы. Как только ситуация с пандемией позволит, такие совещания планируется возобновить.

Завод существует в рамках правового поля, ежегодно улучшает свои экологические показатели и делает все, чтобы и дальше снижать свое воздействие на окружающую среду.