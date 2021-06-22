РИАМО - 22 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса Центральному институту авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Благодаря этому для предприятия будет снижена ставка налога на прибыль с 17% до 12,5%.

Институт был создан в 1930 году. Он находится в районе Лефортово по адресу: Авиамоторная улица, д. 2. На предприятии проходит полный цикл исследований, необходимых при создании авиационных двигателей и газотурбинных установок на их основе, а также научно-техническое сопровождение изделий, находящихся в эксплуатации.

На производстве задействовано более 2,5 тыс. человек, из них порядка 1,5 тыс. (60%) – в Москве. Средняя месячная заработная плата составляет 110 тыс. рублей.

Ежегодный объем инвестиций в основной капитал превышает 500 млн рублей.