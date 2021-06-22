РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 июн. В Подольске распределили первые 17 участков среди многодетных семей в районе деревни Коледино, сообщила первый зампредседателя совета депутатов округа Любовь Ушанева.

21 июня она приняла участие в процедуре распределения земельных участков многодетным семьям вблизи деревни Коледино, СНТ «Лесное».

«На основании внесения изменений в закон Московской области и постановления администрации «Об утверждении порядка уведомления и перечня земельных участков для предоставления многодетным семьям» на процедуру пригласили первых 40 очередников для просмотра и выбора из 17 земельных участков в районе деревни Коледино вблизи СНТ «Лесное», - написала Ушанева на своей странице в соцсети Instagram.