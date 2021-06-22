РИАМО - 22 июн. Разработка Лыткаринского завода оптического стекла (ЛЗОС) Холдинга «Швабе» - стереоскопический дискретный микроскоп МБС-10М – прошла государственную регистрацию в Росздравнадзоре, теперь этот микроскоп можно применять в медицинской сфере. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

Микроскоп имеет эргономичный дизайн и ряд конкурентных преимуществ на рынке, в частности обладает кольцевой светодиодной подсветкой с функцией настройки яркости. Современная система освещения позволяет получать бестеневое изображение объекта исследования.

Эту разработку можно применять в исследованиях биоматериалов и визуальных наблюдениях в области здравоохранения. Кроме того, микроскоп можно использовать в сферах геологии, минералогии и археологии. А еще можно применять для решения различных задач электронной промышленности, приборостроения и машиностроения.

«Высокотехнологичное оборудование подмосковного предприятия не только обеспечивает решение задач импортозамещения, но и способно конкурировать с иностранными аналогами на зарубежных рынках. Сегодня продукция Лыткаринского завода оптического стекла экспортируется в более чем 30 стран мира. Новые разработки ЛЗОС, безусловно, повысят общий экспортный потенциал предприятия», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.